Weerbericht: Nog geen lenteweer door krachtige wind, bewolking en regen

Het herfstweer houdt ook na de astronomische start van de lente aan. Woensdag is het bewolkt, is er de hele dag kans op regen en staat er bovendien meer wind dan in voorgaande dagen. Het wordt zo'n 10 graden.

Woensdagochtend is het al bewolkt. Vanuit het westen drijven wolkenvelden het land binnen en het begint op diverse plekken te regenen.

De wind zet vooral in het westen en noorden van het land op. Meteorologen van het KNMI verwachten dat er zelfs sprake kan zijn van een vrij krachtige wind met windkracht 7. Dat betekent dat er windstoten kunnen voorkomen met een snelheid van 61 kilometer per uur.

Landinwaarts neemt de wind in kracht af. Maar ook daar blijft het woensdagmiddag op veel plaatsen zwaar bewolkt en regenen.

Ook in de loop van de avond blijft dit het geval. Dan neemt in het noordwesten de windkracht wel iets af. Alleen aan zee en op het IJsselmeer blijft sprake van een vrij krachtige wind. Het koelt dan af naar een graad of 8. Ook donderdagochtend zal het vermoedelijk nog regenen.

Volg dit onderwerp Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte