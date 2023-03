Politie arresteert zes mannen bij bijeenkomst verboden motorclub Hells Angels

De politie heeft maandagavond zes mannen opgepakt die een bijeenkomst zouden hebben gehouden in naam van Hells Angels. Het pand in Utrecht waarin ze die avond waren, was volgehangen met uitingen van de verboden motorclub. Volgens de politie leek het pand te worden gebruikt als kroeg.

De politie viel het pand aan de Twijnstraat aan de Werf binnen in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM). De politie en de gemeente vermoedden dat in dat pand geheime ontmoetingen van de verboden motorclub plaatsvonden.

"Die vermoedens werden bevestigd", zegt de politie nu. Het pand was niet ingericht als woning, maar leek te worden gebruikt voor "niet-toegestane horecadoeleinden". Ook hing het vol met uitingen van Hells Angels. Meer details geeft de politie niet.

De zes mannen worden verdacht van deelname aan de voortzetting van een verboden organisatie. Daarnaast had een van hen drugs en een wapenstok bij zich. De gemeente heeft het pand gelijk gesloten.