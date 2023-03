Delen via E-mail

Lezers van NU.nl vragen zich af waarom onze lijst zes met recente 'hoogtepunten' rond de erkenning van discriminatie en racisme vooral over huidskleur en ras gaat. Positieve en concrete veranderingen rond andere vormen van dit maatschappelijke probleem waren afgelopen jaar minder zichtbaar.

"De vertegenwoordigers van mensen met een beperking hebben gewoon gelijk met hun kritiek op mij", zei de belangrijkste adviseur van de regering rond discriminatie en racisme daarover. "Er staat te weinig over discriminatie van de ruim anderhalf miljoen mensen met een beperking in mijn eerste actieprogramma tegen discriminatie en racisme."

En antisemitisme? Docenten krijgen sinds februari hulp bij het lesgeven over de Holocaust. Maar volgens Eddo Verdoner, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, is dat omdat het rond Jodenhaat helemaal niet goed gaat.

De hulp voor het onderwijs is volgens de regeringscommissaris "juist nu" extra hard nodig, omdat rechts-extremisten steeds meer proberen antisemitisme te normaliseren in de maatschappij. "Jongeren zijn daar gevoelig voor."

Alledaags racisme tussen mensen onderling is nog moeilijker uit te roeien dan racisme door organisaties als de Belastingdienst, constateerde Baldewsingh eind december.

"Een moslimvrouw vertelde mij dat ze werd bespuugd en uitgescholden omdat ze een hoofddoek droeg", zei de regeringscommissaris boos. "Dat is alledaags racisme. Net als apengeluiden maken in een voetbalstadion."

Bovendien bleek in februari dat vooral moslims de dupe zijn van de afgelopen vijftig jaar toegenomen discriminatie op de arbeidsmarkt. Ook leeftijdsdiscriminatie blijkt hardnekkig .

In januari werd zeker dat het verbod op discriminatie van lhbtiq+'en en mensen met een beperking in de Grondwet komt. Ons artikel met de lijst van zes 'hoogtepunten' had er dus ook zeven kunnen bevatten.