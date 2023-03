Tot woensdagochtend geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel door kapot spoor

Delen via E-mail

Tussen Den Bosch en Boxtel rijden tot woensdagochtend geen treinen vanwege een defect spoor. Daardoor kunnen treinreizigers de hele dag niet tussen Den Bosch en Eindhoven reizen.

Tot die tijd treft de vervoerder maatregelen om reizigers toch op hun bestemming te krijgen. Zo wordt dinsdagmiddag een deel van de intercity's omgeleid via Tilburg, zodat treinreizigers via een omweg toch in Eindhoven kunnen komen.