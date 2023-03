Dassen leggen treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven plat tot volgende week

Delen via E-mail

Tussen Den Bosch en Eindhoven rijden zeker tot en met volgende week maandag geen treinen vanwege een defect spoor. Dassen hebben het spoor op dat traject ondergraven, waardoor de veiligheid van het treinverkeer in gevaar zou komen.

De NS nam dinsdagmiddag enkele maatregelen om reizigers toch op hun bestemming te krijgen. Zo werd een deel van de intercity's omgeleid via Tilburg, zodat treinreizigers met een omweg toch in Eindhoven kunnen komen.

Ook heeft de NS inmiddels bussen besteld als alternatief voor de uitgevallen treinen, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Die blijven voorlopig rijden als alternatief voor de treinen, maar de woordvoerder benadrukt dat de NS op zoek is naar andere opties. Reizigers kunnen ook omreizen via Tilburg. De extra reistijd bedraagt tussen de dertig en zestig minuten.

ProRail meldt dinsdagmiddag dat de schade is veroorzaakt door dassen die het spoor hebben ondergraven bij het Noord-Brabantse Esch. Hierdoor kan het spoor verzakken, waardoor de veiligheid van het treinverkeer in het geding komt.

Daarom moeten er herstelwerkzaamheden aan het spoor verricht worden, maar het is nog onduidelijk hoelang dat gaat duren. Dassen zijn beschermde dieren en daarom heeft ProRail eerst toestemming nodig om het spoor te herstellen. Een woordvoerder zegt tegen NU.nl dat het moeilijk te zeggen is hoelang het duurt voordat ProRail die toestemming krijgt.

In de buurt van het Friese Molkwerum is om dezelfde reden al een week lang geen treinverkeer mogelijk. Daar wacht ProRail op een vergunning om de dassen bij het spoor weg te krijgen en naar een kunstburcht te verplaatsen.

John Voppen, CEO van ProRail, zegt dat zijn bedrijf meer ruimte moet krijgen "om sneller actie te ondernemen". "We zijn hier uiteraard over in spoedoverleg met het ministerie (van Infrastructuur en Waterstaat, red.)", zegt hij.