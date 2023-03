Tweetal voor de rechter voor opruiing rond spotprent op Rotterdamse school

Twee verdachten van 20 en 22 jaar moeten voor de rechter verschijnen vanwege opruiende berichten over een spotprent die aan een prikbord in het Rotterdamse Emmauscollege hing. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt het tweetal van opruiing. De docent die de prent in november 2020 had opgehangen, werd ernstig bedreigd.

Op de afbeelding staat een onthoofde man in een shirt van het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo. De man op de tekening steekt zijn tong uit naar een jihadist.

Een paar leerlingen zagen er de islamitische profeet Mohammed in. Ze spraken van godslastering en eisten dat de docent de afbeelding verwijderde.

Een foto van de tekening in het schoollokaal verscheen met begeleidend commentaar op sociale media, waarna de docent en de school ernstig werden bedreigd. De leraar moest zelfs een tijd onderduiken.

De spotprent is gemaakt door Joep Bertrams en gaat over de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in 2015.

Verdachten verspreidden opruiende berichten

De twee Rotterdammers van 20 en 22 jaar zijn de vermeende opruiers. Zij worden ervan verdacht de opruiende berichten te hebben verspreid. Opruien is aanzetten tot iets dat volgens de wet niet mag.

Justitie heeft het tweetal alternatieven aangeboden om vervolging te voorkomen. Maar daar zijn de verdachten niet op ingegaan. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak begint.