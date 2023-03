Politie ontvangt minder anonieme tips na 'uitzonderlijke' coronajaren

Het aantal anonieme tips over misdaden daalt sterk. Vorig jaar ging het om bijna negentienduizend meldingen. Dat is een kwart minder dan in de voorgaande twee coronajaren.

Wel gaat het om meer meldingen dan in de jaren vóór de coronacrisis. Toen schommelde het aantal meldingen tussen de vijftien- en zeventienduizend. In de coronajaren schoot het aantal tips omhoog, doordat mensen vaker thuis waren en zo meer misstanden konden signaleren.

Vorig jaar ontving de politie vooral tips over drugs: ruim de helft van de meldingen (10.241) had daarmee te maken. De gemelde misdrijven liepen uiteen van straathandel en hennepteelt tot vermoedens van internationale drugssmokkel, blijkt uit cijfers van Meld Misdaad Anoniem.

Ook ontving de politie veel tips over geweldsdelicten (2.009) en voortvluchtige verdachten (1.580) die in opsporingsprogramma's aan bod waren gekomen.

De bijna 19.000 meldingen droegen vorig jaar bij aan minstens 3.046 arrestaties, laat het meldpunt weten. Ook werden ruim 200.000 hennepplanten in beslag genomen. In het twintigjarig bestaan van Meld Misdaad Anoniem zijn in totaal 305.000 meldingen gedaan. Die droegen bij aan zeker 36.000 aanhoudingen.