Fors meer kinderen bellen Kindertelefoon op met emotionele problemen

Dagelijks belden zo'n 67 kinderen en jongeren tussen de acht en achttien jaar over dit thema. In 2019 ging het om zo'n 47 gesprekken per dag.

De organisatie ontving gemiddeld zo'n duizend belletjes per dag. Die gaan verder ook over financiële zorgen, een ingewikkelde thuissituatie en seksualiteit. "Maar het kan ook dat de kinderen stress ervaren of al jarenlang met een depressie en suïcidale gedachtes kampen", zegt vrijwilliger Luka Wolf tegen de krant. "Vaak willen ze gewoon even hun verhaal kwijt."