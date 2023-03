Kind moet vaker naar meerdere crèches tegelijk: kan slecht zijn voor hechting

Ouders moeten hun kind steeds vaker naar verschillende crèches brengen. Door personeelstekorten is er niet meer altijd genoeg dagen plek op één locatie. Belangenorganisaties waarschuwen dat "het gesleep met kinderen" slecht kan zijn voor de hechting van jonge kinderen.

Door volle crèches kunnen kinderen steeds vaker slechts één of enkele dagen terecht op een opvang. Belangenorganisaties zien dat ouders met hun kind daarom naar meerdere locaties gaan, al ontbreken de precieze cijfers.

"Het is echt iets van nu", zegt voorzitter Gjalt Jellesma van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) tegen NU.nl. Een woordvoerder van Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) beaamt dat dit steeds vaker voorkomt.

'Ik zou om andere werktijden vragen'

Wat Jellesma betreft is het "gesleep met kinderen" onwenselijk. "Ik snap de noodzaak van ouders", zegt de voorzitter. "Maar ik zou eerder de baas om andere werktijden vragen."

Zowel BOinK als BK benadrukt dat de afwisseling van omgevingen voor jonge kinderen niet goed is. "Kinderen moeten zich juist hechten", zegt Jellesma. "Vooral jonge kinderen kunnen zich maar aan een beperkt aantal mensen hechten", laat de woordvoerder van BK weten.

"Voor een kind is elke opvanglocatie een totaal andere omgeving met andere leidsters, vriendjes en vriendinnetjes. Dat is best veel voor kinderen. De kwaliteit van de opvang valt of staat met stabiliteit", zegt de woordvoerder van BK. "Door de parttimecultuur in Nederland zien kinderen sowieso al verschillende pedagogisch medewerkers", vult Jellesma aan. "Laat staan als ze ook nog naar verschillende locaties moeten."

'Ook niet in belang van medewerkers'

Bovendien zijn deze constructies ook niet in het belang van medewerkers, stelt BK. "Als ze een kind maar één keer per week zien, moeten zij ook steeds opnieuw beginnen." Een pedagogisch medewerker die haar kinderen vaak ziet en goed kent, kan inspelen op de verschillende karakters van kindjes. Jellesma: "Het ene kind gaat liever zelf z'n gang, het andere kind moet eerst even lekker op schoot. Het kost tijd voor medewerkers om die behoeftes te leren kennen."

Hij vindt het voor pedagogisch medewerkers geen makkelijke tijd om in de branche te werken. "We leveren op dit moment ontzettend in op kwaliteit. Zelfs mensen die net klaar zijn met hun opleiding gaan ergens anders werken." Volgens Jellesma ervaren zij tijdens hun stage al te veel druk.

Volgens de BOinK-voorzitter zou er een ruilplatform moeten komen voor ouders die van opvang willen wisselen, bijvoorbeeld omdat ze naar de andere kant van de stad verhuizen. Zo zouden kinderen gelijk kunnen oversteken van crèche. "Dat voorkomt dat je als ouder afhankelijk bent van een planner die alleen maar kijkt naar de beschikbaarheid op de eigen locatie."