Gevangene Krimpen aan den IJssel verdacht van moord of doodslag op celgenoot

De gedetineerde die vorige week in de gevangenis in Krimpen aan den IJssel is opgepakt, wordt verdacht van moord dan wel doodslag. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn celgenoot.

Het gaat om een 29-jarige man uit Den Haag. Hij blijft twee weken langer vastzitten in deze zaak, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Het 24-jarige slachtoffer zonder vaste woon- of verblijfplaats werd vorige week woensdag rond 8.00 uur dood aangetroffen in zijn cel. Hij werd gevonden door medewerkers van de gevangenis aan de Van der Hoopstraat.

Inmiddels is sectie op zijn lichaam verricht. Het OM kan in het belang van het onderzoek niks over de conclusies zeggen.

Volgens De Telegraaf is de verdachte Abdel Karim T., die eerder is veroordeeld voor het doden van zijn huisgenoot. Hij kreeg hier vorig jaar zomer tien jaar cel en tbs voor opgelegd, schrijft de krant.