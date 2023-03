Weekweerbericht: Lente begint met volop regen en wind

Bij het begin van de lente denken veel mensen aan mooier en warmer weer, maar daar is komende week nog geen sprake van. De week belooft juist onstuimig en vooral zeer nat te worden.

De week begint, net als de afgelopen dagen, met overwegend droge perioden, hier en daar een bui en vooral veel grijze luchten. Met temperaturen van rond de 11 graden is het niet veel warmer of kouder dan in andere jaren.

Het weer slaat dinsdag om, maar beter wordt het niet. De hoeveelheid regen neemt vanaf die dag alleen maar toe. Weerdienst Weerplaza spreekt van een "parade aan lagedrukgebieden". Dit levert niet alleen dinsdag, maar ook de dagen erna veel neerslag op. Vooral woensdag lijkt er veel regen te gaan vallen.

Op sommige plekken kan er tot en met komend weekend zelfs een maandhoeveelheid aan regen vallen. De neerslaghoeveelheid kan lokaal oplopen van 30 tot zelfs 60 millimeter, waar 50 millimeter normaal is voor de gehele maand maart. De meeste neerslag wordt in het midden en zuid(oost)en verwacht. In voorgaande jaren waren dat juist de droogste regio's tijdens de lente.

Later in de week kan het ook flink gaan waaien. Donderdag aan het eind van de dag kunnen buien aan de kust gepaard gaan met zware windstoten van rond de 80 en 90 kilometer per uur. Landinwaarts waait het veelal (vrij) krachtig met vlagen tot maximaal zo'n 70 kilometer per uur. Hoewel het dus hard waait, denkt Weerplaza niet dat het tot een officiële storm komt zoals vorige week.