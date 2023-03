Waarom de astronomische lente begint, terwijl de meteorologische al is begonnen

Vandaag begint de astronomische lente, hoewel het jaargetijde volgens meteorologen al op 1 maart is begonnen. Ook denken velen ten onrechte dat het voorjaar op 21 maart begint. Maar dat is in ieder geval tot het jaar 2101 niet aan de orde . NU.nl legt het verschil tussen de astronomische en meteorologische lente uit.

Dit jaar moeten we nog wel even wachten op het lenteweer. "Het weer komt de afspraak niet na. Het wordt zeer herfstachtig", schrijft meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza.

Later deze week komt de zon vaker tevoorschijn, maar gaat het ook harder waaien. "Vanaf donderdag is de wind nadrukkelijk aanwezig. Die factor versterkt het herfstgevoel dat het natte weertype al oplevert", vervolgt Willemsen. Het kan zelfs gaan onweren en hagelen met windstoten tot en met 75 kilometer per uur. "Zonnig en warm lenteweer zit er nog niet in."