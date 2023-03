In Brabants café uitgedeelde pepermuntjes blijken xtc-pillen te zijn

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een achttienjarige man aangehouden omdat hij harddrugs bij zich had. De man bood 'pepermuntjes' uit aan twee in een café in Bergen op Zoom. Die snoepjes bleken xtc-pillen te zijn.

De politie werd gebeld door beveiligers die gewaarschuwd waren door twee vrouwen. Zij kregen in een café pepermuntjes aangeboden door een man die met een doosje rondliep.

Volgens politie ging het om een doosje smint. "Maar de inhoud kwam niet overeen met wat je daarbij zou verwachten", aldus een woordvoerder.

Het doosje met 55 pillen bleek niet vol met snoepgoed, maar vol met harddrugs te zitten. De 'pepermuntjes' zijn getest op het politiebureau en bleken inderdaad xtc-pillen te zijn.