Vernielde Russische tank en Oekraïense ambulance naar museum in Nederland

Een vernietigde Russische tank en een gehavende Oekraïense ambulance zijn sinds vrijdag te zien bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek.

Het gaat om een 44 ton zware T-72B-tank. Het voertuig werd in maart 2022 buitgemaakt door het Oekraïense leger. De tank liep tijdens een Russische aanval op Kyiv op een mijn en raakte daardoor zwaar beschadigd. Enkele weken geleden werd de tank als protest geplaatst voor de Russische ambassade in Berlijn.



De eveneens zwaar beschadigde Oekraïense ambulance is afkomstig uit Kharkiv. Die provincie is sinds de invasie vaak het doelwit geweest van Russische beschietingen en bombardementen.