Deze boeren draaien hun vlaggen weer om: 'Ik voel me gesteund'

De BoerBurgerBeweging (BBB) is deze week bij de Provinciale Statenverkiezingen in alle provincies de grootste partij geworden. NU.nl sprak drie boeren die na die overwinning de omgekeerde Nederlandse vlag weer met rood boven hangen. "Er is weer licht aan de horizon."

Melkveehouder Wilbert van der Post

Van der Post heeft een melkveehouderij in Leiden. Op zijn erf wapperde de afgelopen tijd de omgekeerde vlag. Dat was vanwege de "manier waarop in Den Haag met boeren is omgegaan". Hij hekelt de wijze waarop het kabinet stikstofplannen bekendmaakte en voor zijn gevoel werd er erg gepolariseerd in de politiek. "De toekomst van alle boeren staat op het spel. Het was een teken van protest en een teken van nood", zegt hij.

Nu BBB ook in zijn provincie (Zuid-Holland) gewonnen heeft, hangt zijn vlag weer met de rode strook boven. "Dat komt doordat ik weer hoop heb. Er is weer licht aan de horizon, na een tijd met donkere wolken en veel onzekerheden."

De omvang van de overwinning van BBB kwam voor Van der Post als een complete verrassing. Voor hem is het vooral belangrijk dat het verplicht onteigenen van boeren van tafel gaat - een van de speerpunten van de partij. Daarnaast heeft hij het gevoel dat de belangen van boeren nu weer echt zullen worden behartigd in de provincie. "Het stikstofprobleem moest door alleen de boeren worden opgelost. Dat moet veranderen."

Dat in Nederland veel meer mensen dan alleen boeren op de BBB hebben gestemd, voelt voor hem als een steunbetuiging. "Ik voelde me al gesteund, maar dat is nu veel meer." Hij denkt dat mensen niet alleen om de stikstofproblematiek op BBB hebben gestemd. "Ook andere groepen hebben dat gedaan, zoals Groningers en toeslagenouders. Groepen die ontevreden zijn over het kabinet."

De boerderij van Wilbert van der Post in Leiden, waar hij vijftig melkkoeien houdt. Foto: Wilbert van der Post

Jolanda Kole, partner van akkerbouwer

Kole heeft een relatie met een akkerbouwer uit Flevoland. Ze is 60 procent van de tijd bij hem op het bedrijf en is nauw betrokken bij het boerenleven. Ook heeft ze drie boerenzonen. Bij Kole en haar partner op de boerderij hing de vlag ook ondersteboven.

"Dat hebben we gedaan uit een gevoel van nood. Het was een noodkreet", zegt ze. Het bestaan van boeren in Nederland is volgens Kole in gevaar, hoewel het bedrijf van haar partner niet direct risico loopt door de stikstofplannen. "Ik maak me vooral druk om voedselzekerheid als boeren verdwijnen. We zullen niet direct met honger komen te zitten, maar ik ben bang dat prijzen stijgen. Dan wordt je gehaktballetje iets wat je nog maar af en toe kunt eten. Dat moeten we niet willen."

Sinds donderdagochtend, toen bleek dat BBB ook in Flevoland de grootste was geworden, hangt ook bij Kole de vlag weer met rood naar boven. "Ik voelde me erg gesteund door mensen uit heel Nederland vanwege de overwinning van BBB. In verhalen in de media zag ik vaak dat mensen in meerderheid tegen de boeren leken te zijn. Dat ga je dan bijna geloven. Maar het is dus anders."

Ook Kole heeft het gevoel dat met de overwinning van BBB de belangen van boeren in haar provincie meer voorop komen te staan. "Ik hoop vooral dat het nieuwe inzichten gaat opleveren, waarmee we ook het probleem kunnen oplossen. Zoals door innovatie, wat de afgelopen jaren al veel is gebeurd." Bovendien vindt ze het, net als Van der Post, erg belangrijk dat niet alleen de boeren het stikstofprobleem moeten oplossen.

0:43 Afspelen knop Boeren draaien Nederlandse vlag weer om na succes BBB

Melkveehouder Eddy ter Keurs

Ter Keurs is melkveehouder in het Overijsselse Weerselo. Hij heeft honderd volwassen melkkoeien en vijftig stuks jongvee. Zijn boerderij ligt op 2 kilometer van een Natura 2000-gebied. Hij vreest daarom dat hij in de toekomst moet stoppen met zijn bedrijf vanwege de stikstofdoelen. Ook bij hem hing de vlag omgekeerd.

Dat deed Ter Keurs omdat hij het gevoel heeft dat de overheid niet naar hem luistert. "Ik voel me niet gehoord als ondernemer en als burger", zegt hij. Zijn bedrijf, waar hij samen met zijn vrouw en kinderen werkt, betekent voor hem veel meer dan alleen een loopbaan. "Het is een levensstijl. Maar door de onzekerheid rondom stikstof weten we niet waar we aan toe zijn. Ik heb het gevoel dat de overheid de pijn en het verdriet niet ziet."

Om zijn gevoel over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen te beschrijven heeft Ter Keurs maar één woord nodig: hoop. "De vlag hangt nu nog ondersteboven, maar ik ga hem weer omdraaien."