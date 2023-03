Verdachte medewerker van kinderopvang krijgt celstraf voor bezit kinderporno

Een 56-jarige verpleegkundige van een medisch kinderdagverblijf in Waalre is vrijgesproken van ontucht met een vijfjarige jongen. De rechtbank Oost-Brabant vindt dat daar onvoldoende bewijs voor is. Wel is hij veroordeeld tot drie maanden cel voor het bezit van kinderporno.

De rechtbank heeft hem een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van maximaal 240 uur opgelegd.

Naast de verklaring van de vijfjarige jongen is er volgens de rechtbank geen bewijs voor ontucht. Daarom besloot de rechter de verdachte vrij te spreken van deze aanklacht. In mei 2022 zei de vader van het kind tegen de politie dat zijn zoon mogelijk seksueel werd misbruikt door een begeleider op het kinderdagverblijf.

Tijdens het onderzoek vond de politie een beveiligde map op de telefoon van de verdachte. In die map zat kinderpornografisch materiaal. Het waren geen beelden van kinderen van het kinderdagverblijf, meldde het Openbaar Ministerie eerder al. De beelden zijn niet door de verdachte zelf gemaakt.