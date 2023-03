Weekendweerbericht: Vrij hoge temperaturen, maar ook buien op komst

Aankomend weekend krijgen we te maken met bovengemiddeld hoge temperaturen. Maar we moeten ook rekenen op buien, voorspelt Weerplaza

Vorig weekend hadden we nog sneeuw. Dit weekend is dat totaal niet het geval. Een lagedrukgebied trekt via Ierland en Schotland naar Noorwegen. Op harde wind hoeven we niet te rekenen, maar wisselvallig kan het wel worden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag krijgt het hele land met buien te maken. In Noord-Nederland is dat zaterdagochtend ook nog het geval. In de ochtend is het in de rest van het land veelal zonnig, maar in de middag keren de buien weer overal terug.

Er kan dan in korte tijd veel regen vallen. Onweer is ook mogelijk en tijdens de buien kunnen zich ook windstoten voordoen. Het wordt het tussen de 14 en 16 graden, met de hoogste temperaturen in het zuiden en oosten van het land.

Zondag komt de wind uit het zuidwesten tot westen en wordt het tussen de 10 en 13 graden. In de ochtend kan het nog her en der regenen, maar in de middag wordt het overwegend droog en gaat de zon schijnen.