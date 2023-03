Hoop voor kippen en kalkoenen: vaccin tegen vogelgriep blijkt succesvol

Twee nieuwe vaccins tegen vogelgriep zijn effectief, blijkt uit een eerste proef van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). De prikken werken niet alleen tegen ziekteverschijnselen maar ook tegen de verspreiding van het virus. Voor zover bekend werken de vaccins alleen voor kippen en kalkoenen.

De eerste proef van het vaccinatietraject werd in een gecontroleerde omgeving uitgevoerd. De volgende proef vindt daarom plaats buiten het lab, omdat de vaccins juist daar effectief moeten zijn. Buiten het lab is de effectiviteit van de prikken mogelijk anders. In een stal zijn er andere omstandigheden. De temperatuur schommelt en dieren in stallen worden tegen meer ziektes ingeënt. Daarnaast zijn er ziektekiemen aanwezig die de effectiviteit van een vaccin misschien beïnvloeden.

De vogelgriep slaat normaal in de winter toe, maar vorig jaar was het virus ook in de zomer aanwezig. Daardoor zijn er in meerdere Europese landen miljoenen vogels geruimd. De vogelgriep is ook in ons land een probleem. Het kabinet vindt het daarom belangrijk voor de volks- en diergezondheid om dieren te vaccineren tegen het virus.