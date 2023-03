Uitspraak tegen Promes uitgesteld om twijfels over gebruik getapte gesprekken

De uitspraak tegen Quincy Promes wordt uitgesteld, omdat de rechtbank wil weten of afgeluisterde gesprekken van de 31-jarige voetballer wel gebruikt mogen worden als bewijs. Pas dan doet de rechter uitspraak in de mishandelingszaak, die voor vandaag gepland stond.

Tegen Promes is twee jaar cel geëist. De vijftigvoudig Oranje-international, die in 2021 zijn laatste interland speelde, wordt ervan verdacht zijn neef in diens been te hebben gestoken. Woensdag werd duidelijk dat de uitspraak langer op zich laat wachten.

Dat heeft dus alles te maken met gesprekken van Promes die zijn afgeluisterd door de politie in een ander onderzoek. De speler van Spartak Moskou wordt namelijk ook verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van 4.000 kilo cocaïne. De partij drugs werd in april 2020 onderschept in de haven van Antwerpen.

Om meer te weten te komen over de rol van Promes bij de drugssmokkel werd de oud-speler van Ajax afgeluisterd. En in die gesprekken lijkt Promes te bekennen dat hij zijn neef heeft gestoken. Sterker nog, het slachtoffer heeft volgens de voetballer "geluk gehad" dat hij in zijn been is geraakt. Promes wilde hem eigenlijk raken in zijn nek, zo is te horen in de afgeluisterde gesprekken.

Deze gesprekken zijn aanleiding geweest voor een onderzoek naar de betrokkenheid van Promes bij het steekincident in Abcoude in 2021. Aan het einde van een familiefeest zou een conflict over verdwenen sieraden zijn opgelaaid. Daarbij zou Promes zijn neef hebben gestoken.

Politie moet afluisteren Promes uitleggen

Promes' advocaat Robert Malewicz twijfelt over de bruikbaarheid van de gesprekken als bewijs. Zijn cliënt ontkent namelijk ten stelligste dat hij ook maar iets te maken heeft met drugshandel. Promes snapt dan ook niet hoe de politie erbij komt om hem af te luisteren.

Malewicz wil weten hoe dat zit. Want als Promes inderdaad ten onrechte is afgeluisterd, mogen de gesprekken in de mishandelingszaak niet worden gebruikt als bewijs. En dan is het nog maar de vraag of hij schuldig kan worden bevonden.

De rechtbank vindt dat Promes recht heeft op meer duidelijkheid. De politie moet dus eerst uitleggen op basis waarvan hij is afgeluisterd. Tot die tijd zal er geen uitspraak worden gedaan.

Naar een nieuwe datum voor een eerstvolgende zitting wordt nog gezocht. Op die zitting wordt bepaald wanneer definitief uitspraak wordt gedaan.