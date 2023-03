Man opgepakt voor sprong van windmolen, andere parachutist nog zwaargewond

De politie heeft een 46-jarige man uit Utrecht aangehouden omdat hij woensdagavond met een parachute van een windmolen in Zeewolde was gesprongen. Een 43-jarige man uit Hilversum raakte bij de sprong zwaargewond en ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De mannen waren samen in de 75 meter hoge windmolen aan de Gruttoweg geklommen. Ze deden dat omdat ze wilden basejumpen, een vorm van parachutespringen waarbij je van een hoog punt springt.

De politie kreeg rond 20.00 uur een melding van de sprong van de mannen. Bij een van hen liep dat niet goed af. De politie denkt dat zijn parachute waarschijnlijk niet goed is opengegaan. De Hilversummer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het is nog niet duidelijk waar de aangehouden Utrechter precies van wordt verdacht. De recherche in Flevoland onderzoekt het incident.