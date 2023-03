Aboutaleb schrijft toename explosies Rotterdam toe aan drugsvangsten in haven

Het toenemende aantal explosies in Rotterdam is volgens burgemeester Ahmed Aboutaleb een gevolg van de onderscheppingen van drugs in de Rotterdamse haven. Hierin is ook een trend zichtbaar dat drugscriminelen niet alleen rivalen, maar ook familieleden van rivalen als doelwit kiezen.

Verschillende partijen in de Rotterdamse gemeenteraad wilden donderdag van Aboutaleb weten wat er gaande is in de stad, die de laatste maanden in toenemende mate wordt opgeschrikt door explosies bij woningen.

Volgens Aboutaleb gaat het om 49 explosies in 2022 en is er dit jaar alleen al tot dusver sprake van 24 explosies. Vorig jaar zijn hiervoor zestien mensen aangehouden. Dit jaar zijn er vier aanhoudingen verricht.

"De politie en het OM denken dat de golf van aanslagen grotendeels te relateren is aan het succes van het HARC-team in de haven", aldus Aboutaleb. Het Hit And Run Cargo (HARC)-team is een samenwerking tussen onder meer douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam. In 2022 onderschepte dit team in totaal bijna 47.000 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven.

Aboutaleb: "Er wordt zoveel drugs in beslag genomen dat drugscriminelen elkaar verwijten gaan maken waarom een lading is verdwenen." Hierom hanteren politie en justitie de aanpak om, als ze een lading drugs hebben onderschept, dit ook zo snel mogelijk bekend te maken. Daarmee moet voorkomen worden dat criminelen elkaar van bijvoorbeeld diefstal van de drugs verdenken.

Aboutaleb noemt het schrijnend dat criminelen achter familie van rivalen aangaan

De burgemeester zei een verschil te zien met voorgaande jaren in het toenemende aantal van de aanslagen, de hevigheid ervan en het gemak waarmee het gebeurt. Hij sprak over een trend, een "schrijnend fenomeen", waarbij criminelen niet alleen rivalen pakken maar ook achter diens familieleden aangaan.