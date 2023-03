Hoge opkomst volgens minister een van de redenen voor trage telling stemmen

Volgens minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken is de hoge opkomst een van de redenen dat het tellen van stemmen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen langer duurt.

"De opkomst was hoger dan normaal", zegt de minister. "Dat is ook mooi. Veel mensen zijn gaan stemmen. En mensen willen het tellen graag zorgvuldig doen."

Met 93 procent van de stemmen geteld was het opkomstpercentage 57,7 procent. Dat is iets lager dan de 62,1 procent die door de landelijke exitpoll werd voorspeld, maar het is nog steeds de grootste opkomst voor de Provinciale Staten en waterschappen sinds 1987.

Het verschil in opkomst tussen de provincies is groter dan vier jaar geleden. Destijds bedroeg het verschil tussen de provincies met de hoogste en laagste opkomst zo'n 9 procentpunten. Nu is dat ongeveer 14 procentpunten.

Tellen tijdelijk opgeschort

Bij een meldpunt van het ministerie en de Kiesraad kwamen berichten binnen over het moeizame tellen. Uit verdere evaluatie moet naar voren komen wat andere oorzaken zijn.

In enkele gemeenten is het stemmen tellen tijdelijk opgeschort geweest. In hoeveel gemeenten dat het geval was, is niet duidelijk. Bruins Slot: "De meeste gemeenten zijn erin geslaagd de telling door het stembureau vannacht afgerond te hebben."

De minister kreeg geen signalen dat er te weinig stemmentellers zijn ingeschakeld. Wel hebben de onhandig grote stembiljetten mogelijk tot extra vertraging geleid. "Op de een of andere manier zijn we daar nog steeds aan gehecht."