Inspectie en gemeenten: leefsituatie asielkinderen is onhoudbaar

Kinderrechten staan ernstig onder druk in de Nederlandse opvanglocaties voor afgewezen asielzoekers. Dat zeggen gemeenten, psychologen, deskundigen en de Onderwijsinspectie donderdag in dagblad Trouw

De leefsituatie op gezinslocaties is onhoudbaar en de asielcrisis verslechtert de situatie, stellen de deskundigen. Jeugdartsen, leerkrachten, psychologen en andere deskundigen zijn bezorgd over de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van deze asielkinderen.

Uit hun verhalen blijkt dat de langdurige slechte woonsituatie op gezinslocaties leidt tot stress en versterking van trauma’s. Kinderen zijn angstig, plassen in bed of hebben gedragsproblemen. Daarnaast zien hulpverleners kinderen die worstelen met depressieve klachten en motivatieproblemen.

"De opvang voor uitgeprocedeerde kinderen is onhoudbaar", zegt Sander Schuitemaker van Defence for Children. Kinderen van afgewezen asielzoekers zijn soms zo wanhopig dat ze overwegen een eind aan hun leven te maken om te ontsnappen aan de uitzichtloze situatie waarin zij zitten.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).