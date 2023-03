Man raakt gewond na parachutesprong van windmolen in Zeewolde

Een man is woensdag rond 20.00 uur in Zeewolde gewond geraakt na een parachutesprong van een windmolen. Hij liep daarbij "behoorlijk letsel" op, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van Omroep Flevoland

Waarschijnlijk is de parachute van de man niet opengegaan nadat hij was gesprongen. De windmolen aan de Gruttoweg is tussen de 70 en 75 meter hoog. Het slachtoffer was samen met een andere man. Die raakte niet gewond.