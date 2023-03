Lichaam van gedetineerde gevonden in gevangenis Krimpen aan den IJssel

In de gevangenis in Krimpen aan den IJssel is woensdagochtend een overleden gedetineerde aangetroffen. Mogelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. De politie heeft een medegedetineerde aangehouden.

Medewerkers van de gevangenis aan de Van der Hoopstraat hebben het lichaam gevonden.

De politie onderzoekt de doodsoorzaak, wat er is gebeurd en of sprake is van een misdrijf. "Alles ligt nog open", zegt een politiewoordvoerder. Ze kan de leeftijd van de overleden gevangene nog niet bekendmaken.

De politie onderzoekt de mogelijke rol van de aangehouden gevangene bij de dood van de man. Hij wordt verhoord.

