OM gaat moeder en zus van gezochte 'Bolle Jos' vervolgen voor witwassen

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de moeder en zus van de internationaal gezochte Jos L., ook wel bekend als 'Bolle Jos', vervolgen voor witwassen.

Daarnaast zou L. betrokken zijn bij de verdwijning en de dood van Naima Jillal. De vrouw verdween in oktober 2019 nadat ze in Amsterdam in een auto was gestapt. Op een telefoon, die in het Marengo-proces in beslag is genomen, zijn foto's gevonden van een vrouw. Uit de foto's blijkt dat Jillal waarschijnlijk is gemarteld en niet meer in leven is.