Onderzoek naar Quincy Promes rond steekincident heropend, uitspraak uitgesteld

In de zaak tegen voetballer Quincy Promes zal niet zoals gepland vrijdag uitspraak worden gedaan, maar een zogenoemd tussenvonnis worden uitgesproken. Dat laat de rechtbank woensdag weten.

Tegen Promes werd twee weken geleden twee jaar celstraf geëist, omdat hij zijn neef in zijn been zou hebben gestoken. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van zware mishandeling.

De precieze reden voor een tussenvonnis is niet bekend, maar dit betekent dat de rechtbank vindt dat er nog meer zaken duidelijk moeten worden voordat kan worden overgegaan tot een eindvonnis. Hier zal vrijdag meer duidelijk over worden.

Het draait in deze zaak om een steekincident in juli 2020. De toen nog voetballer van Ajax, zou tijdens een familiefeest zijn neef hebben aangevallen met een mes. Het slachtoffer werd in zijn beek gestoken en liep ernstig beenletsel op.

Aan het steekincident zou een langer sluimerende ruzie vooraf zijn gegaan. De neef werd ervan verdacht dat hij sieraden van de tante van de 31-jarige Promes had gestolen. "Wie van haar pikt, maak ik af", zou de voetballer tegen zijn vader hebben gezegd.

Ook zou Promes hebben gezegd dat het zijn bedoeling was om zijn neef in zijn nek te steken en dat het slachtoffer geluk had gehad.

Deze opmerkingen deed de vijftigvoudig international, die op het EK 2021 voor het laatst in actie kwam voor Oranje, in gesprekken die werden afgeluisterd door de politie. Promes wordt namelijk ook verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en in kader van dat onderzoek werd hij getapt.