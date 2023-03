Politiebonden dienen officiële klacht in om falen communicatiesysteem

Politiebonden hebben dinsdagavond bij de Nederlandse Arbeidsinspectie een klacht ingediend vanwege problemen met het communicatiesysteem C2000. Het systeem haperde vorige week tijdens een klopjacht op drie overvallers in Rijsbergen.

"Voor een politieman is het communicatiemiddel bijna net zo belangrijk als het wapen. Als je niet goed bewapend bent, kan je in heel gevaarlijke situaties terechtkomen", zegt hij.

De agenten moesten in het Noord-Brabantse dorp ook contact houden met Belgische collega's over de mogelijk vuurwapengevaarlijke overvallers. Rijsbergen ligt vlak bij de grens met België.

De politie doet onderzoek naar wat er vorige week tijdens de achtervolging met het systeem is gebeurd. "We kijken of het een dekkingsprobleem of bijvoorbeeld een technische storing was. Of een organisatorische fout, zoals te veel gespreksgroepen op een bepaalde frequentie", zei een woordvoerder. "Dat kan het systeem ook niet aan."