Paar honderd boeren protesteren met trekkers bij lijsttrekkersdebat in Den Bosch

Bij het provinciehuis in Den Bosch hebben zich dinsdagavond enkele honderden boeren met tractoren verzameld. Daar werd vanavond het landelijk lijsttrekkersdebat gehouden. Volgens persbureau ANP mogen aanwezigen bij dat slotdebat nog niet naar buiten vanwege de demonstranten.

De gemeente Den Bosch had met drie partijen afspraken gemaakt over een protest tijdens het lijsttrekkersdebat van de NOS. Het gaat om boerenactiegroep Farmers Defence Force, de groep Toekomstboeren en het Platform Stop Racisme.

Volgens NOS staan er zo'n tweehonderd landbouwvoertuigen bij het provinciehuis. ANP heeft het over enkele honderden voertuigen. Het getoeter van de landbouwvoertuigen was tot in het provinciehuis te horen.