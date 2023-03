Alle negen Eindhovense terreurverdachten vrijgesproken

De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag negen mannen uit Eindhoven vrijgesproken van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Justitie had tegen twee van hen celstraffen van respectievelijk drie en vier jaar geëist.

Een van de verdachten, de 27-jarige Marwan M., had 47 gruwelijke IS-video's op zijn telefoon. Hij had volgens de officier van justitie een fascinatie voor geweld en trainde "ter voorbereiding op de jihadistische strijd". Ook volgde hij met medeverdachte Mohammad G. (27) een schiettraining in Bulgarije.

De mannen trainden samen in een garagebox toen de sportscholen dicht waren in verband met de coronamaatregelen. Volgens het OM was de garage een trainingscentrum, waar de groep zich in de geest van de gewelddadige jihad fysiek en mentaal klaarstoomde voor het plegen van een aanslag.