Treinverkeer noorden en oosten van Nederland ligt plat door grote storing

Een grote storing bij een treinverkeersleidingspost in Zwolle leidt tot grote problemen met het treinverkeer in die regio. Dat laat ProRail aan NU.nl weten. Het is onduidelijk hoelang de problemen aanhouden.

Rond 10.00 uur reden er geen treinen rond Zwolle, omdat door de storing geen toezicht op het treinverkeer kan worden gehouden.

De post in Zwolle beslaat een groot deel van het noorden en oosten van het land. Maar de problemen hebben ook gevolgen voor het treinverkeer van en naar de rest van Nederland.

Door de storing staan meerdere treinen in de regio Zwolle vast op het spoor. De mensen in de treinen kunnen op dit moment niet worden geëvacueerd, zegt ProRail. De spoorbeheerder kan niet zeggen om hoeveel treinen en passagiers het gaat.

Lezers melden aan NU.nl dat ze al twee uur in een trein bij Zwolle vastzitten.

Het is niet duidelijk hoelang de storing gaat duren. In de reisplanner van de NS staat dat de storing tot ten minste 12.30 uur duurt, maar ProRail kon zelf geen inschatting geven. Een woordvoerder liet weten dat er "met man en macht" aan een oplossing wordt gewerkt.