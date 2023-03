Treinstoring rond Zwolle verholpen, verkeer in noorden en oosten komt op gang

Delen via E-mail

De storing bij een treinverkeersleidingspost in Zwolle die dinsdag tot urenlange problemen met het treinverkeer heeft geleid, is verholpen. Het treinverkeer wordt zo spoedig mogelijk hervat, laat ProRail rond 12.00 uur aan NU.nl weten.

"Maar het zal nog enige tijd duren totdat alle treinen weer op de plek staan waar ze moeten zijn", benadrukt de woordvoerder van de spoorbeheerder. Het advies blijft om dinsdag de reisplanner goed in de gaten te houden.

Het is nog niet duidelijk hoe de storing bij de verkeersleiding in Zwolle is ontstaan. ProRail gaat hier onderzoek naar doen.