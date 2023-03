Opnieuw zeer drukke ochtendspits door regen: meer dan 1.100 kilometer file

Vanochtend doet zich de tot nu toe drukste ochtendspits van het jaar voor. Er staat meer dan 1.100 kilometer file. Vooral in het midden en zuiden van het land is het druk. Het is de tweede achtereenvolgende dinsdag waarop het drukterecord is gebroken.

Door de regen hebben auto's op de weg meer ruimte nodig en rijden ze langzamer. Ook zijn er meerdere ongelukken gebeurd en zijn er werkzaamheden aan de A7 in Groningen.

Volgens de ANWB is het op dinsdag altijd druk op de weg, omdat veel mensen dan naar hun werk gaan. Dit geldt ook voor de donderdagen.

Een week geleden zorgden regen, sneeuw en veel ongelukken voor bijna 1.100 kilometer file op de Nederlandse wegen. De grootste problemen deden zich toen voor rond Utrecht en op de grote snelwegen in Zuid-Holland en Brabant.

Hoewel het jaar nog maar net is begonnen, is deze ochtendspits al drukker dan de recordspitsen van de afgelopen jaren.