Politie krijgt messendatabase vanwege toenemend geweld onder jongeren

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft een database voor messen aangelegd om steekpartijen beter te kunnen onderzoeken. Het instituut maakt zich zorgen over het toenemende gebruik van messen onder jongeren.

De databank bevat ook informatie over een grote hoeveelheid in beslag genomen messen. In twee jaar tijd zijn zo'n negenhonderd messen in beslag genomen.