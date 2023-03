Minder studenten in hoger onderwijs, jongeren wachten mogelijk op basisbeurs

Universiteiten en hogescholen verwelkomden dit studiejaar minder studenten dan normaal. Volgens koepelorganisaties Universiteiten van Nederland en Vereniging Hogescholen komt dat doordat jongeren wachten tot de basisbeurs wordt ingevoerd.

Universiteiten registreerden afgelopen zomer ongeveer 60.000 nieuwe studenten. Van de jongeren die afgelopen zomer hun vwo-diploma haalden, begon 67 procent met een studie aan de universiteit. In de afgelopen jaren lag dat percentage tussen de 72 en 75.

Hogescholen zagen het aantal nieuwe studenten afnemen met 5 procent. Vooral de opleiding tot verpleegkundige is dit studiejaar niet populair: daar daalde het aantal inschrijvingen met bijna 18 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat is zorgelijk, aangezien het tekort aan zorgpersoneel almaar groeit.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over het onderwijs Blijf met meldingen op de hoogte

Start van basisbeurs reden om studeren uit te stellen

Veel jongeren hadden dit jaar dus een tussenjaar. Een mogelijke verklaring is de herinvoering van de basisbeurs. Vanaf het komende studiejaar krijgen alle studenten in het hoger onderwijs een tegemoetkoming. Uitwonende studenten krijgen maandelijks 255 euro en studenten die nog bij hun ouders wonen 91 euro.

Momenteel is het leenstelsel nog van kracht. Dat werd in 2015 ingesteld om de kloof tussen rijke en arme mensen te verkleinen. Maar dat stelsel wordt komende zomer dus afgeschaft. Studenten hoeven vanaf het komende studiejaar dus niet meer te lenen, maar krijgen dan geld om hun studie te kunnen betalen.

Een andere reden dat een tussenjaar meer in trek is, is het einde van de coronapandemie. Jongeren kunnen nu weer gewoon werken, uitgaan en reizen. Een tussenjaar is daarvoor volgens de koepelorganisaties weer interessanter geworden.

In de jaren hiervoor stroomden veel mbo-studenten door naar het hbo. Ook dat gebeurde dit studiejaar minder dan normaal. Mogelijk komt dat door de grote vraag naar mbo'ers die klaar zijn met hun opleiding. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt zouden meer van hen meteen een baan hebben gezocht.

Er is ook een lichtpuntje: het aantal pabostudenten is dit studiejaar toegenomen. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf was blij verrast. "Hopelijk zet dat zich door. De samenleving heeft die leraren keihard nodig."

Stijging van aantal internationale studenten vormt probleem

Het aantal internationale studenten nam dit studiejaar opnieuw toe. Met ruim 85.000 universiteitsstudenten uit het buitenland steeg dat aantal met ongeveer 7 procent. Dat is een probleem in veel steden, want het is heel lastig om woonruimte te vinden voor de studenten.

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dan ook dat er te veel internationale studenten zijn. Volgens statistiekbureau CBS komt een op de vier studenten uit het buitenland en op universiteiten gaat het zelfs om 40 procent.

"Die moeten we gaan beheersen, om tot een betere balans in het onderwijsstelsel te komen", zei minister Dijkgraaf, die binnenkort met voorstellen daarvoor wil komen.

Studentenorganisaties willen dan ook een tijdelijke rem op de toestroom van internationale studenten. De toestroom is zo groot dat de kwaliteit van het onderwijs achteruitgaat en de werkdruk voor docenten steeds groter wordt.