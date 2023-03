Eerste storm van 2023 een feit, man overleden door afgebroken tak op zijn hoofd

De eerste storm van 2023 is een feit. Bij de weerstations op de Houtribdijk en Vlieland en bij IJmuiden werd maandag een uur lang gemiddeld windkracht 9 gemeten, meldt Weerplaza. In Amsterdam eiste de harde wind een dode. Daar overleed een man nadat hij een los gewaaide tak op zijn hoofd had gekregen.

Windkracht 9 houdt in dat er windvlagen voorkomen met een snelheid van 75 tot en met 88 kilometer per uur. Als die gemiddelde snelheden ten minste één uur lang worden gemeten, is er sprake van een storm.

De storm heeft geen naam gekregen "omdat de impact van de storm beperkt is", legt Weerplaza-meteoroloog Rico Schröder uit. Stormen krijgen vrijwel altijd een naam als ze voor weercodes oranje of rood zorgen of op een andere manier impact op Nederland hebben.

Voor zover bekend zijn er nog geen (grote) ongelukken op de weg gebeurd door de harde wind. Op de A73 bij Linne viel om 14.15 uur wel een vrachtwagen om. De politie onderzoekt of de harde wind daarvan de oorzaak is. Niemand raakte gewond. Verder worden alle bruggen in de provincie Flevoland maandag niet meer bediend vanwege de harde wind.

Man overleden door tak op zijn hoofd

Rond 14.00 uur trof de politie het lichaam van een man aan in Amsterdam-Noord. De man is volgens de politie overleden nadat hij een afgebroken tak op zijn hoofd had gekregen. De tak viel op de tent van de man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.

Een voorbijganger die het lichaam opmerkte meldde dat bij de politie. Toen de hulpdiensten arriveerden, was het slachtoffer al overleden. De tak brak waarschijnlijk af door de harde wind. De politie spreekt van een noodlottig ongeval.

Schiphol annuleert sommige vluchten

Ook het treinverkeer heeft op sommige plekken overlast door de harde wind. Zo rijden tussen Amsterdam en Alkmaar geen treinen omdat bij de Hemtunnel rommel op het spoor was gewaaid. Verderop op het traject is de bovenleiding beschadigd geraakt, waarschijnlijk ook door de wind, denkt de NS.

Schiphol meldt dat vanwege de harde wind minder vliegtuigen kunnen opstijgen en landen. Daardoor zijn veel vluchten vertraagd en geannuleerd. Ook zijn niet alle banen open door de storm. Volgens NH Nieuws konden vliegtuigen vanwege te harde zijwind niet meer landen op de Polderbaan.

Het is voor het eerst in ruim een jaar dat het stormt in Nederland. De laatste storm vond plaats op 20 februari 2022. In heel 2022 stormde het in totaal vijf keer.