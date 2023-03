School in Den Bosch weer vrijgegeven na melding over leerling met vuurwapen

Agenten in Den Bosch zijn maandagochtend massaal uitgerukt naar het Koning Willem I College. De politie had een melding ontvangen over een leerling met een vuurwapen. De situatie is inmiddels onder controle en de school is weer vrijgegeven.

De melding kwam rond 9.30 uur binnen. Het gebouw aan de Weidonklaan werd omringd door agenten in kogelwerende vesten. Uit voorzorg was er ook een arrestatieteam aanwezig en hing een politiehelikopter in de lucht.

In de school zou een leerling met een vuurwapen zijn gezien. "Uiteraard namen we deze melding zeer serieus", zegt de politie. Meerdere leerlingen werden tijdens de zoektocht naar het wapen gefouilleerd, maar het vuurwapen werd niet gevonden.

Daarom is het gebouw weer vrijgegeven en konden de lessen doorgaan. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt nog wel uit wat er precies aan de hand was.

Het Koning Willem I College is een mbo-instelling in Noordoost-Brabant. De school biedt daarnaast onder meer educatie- en inburgeringstrajecten en opleidingen voor het bedrijfsleven aan.