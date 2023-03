Politie aanwezig bij school in Den Bosch vanwege 'mogelijk dreigende situatie'

De politie is maandag in grote aantallen aanwezig bij het Koning Willem I College in Den Bosch. Er is een melding over een mogelijk dreigende situatie op de school binnengekomen. De situatie is volgens de politie "onder controle".

Het gebouw aan de Vlijmenseweg is omringd door agenten in kogelwerende vesten. "Bij onze inzet is ook de politiehelikopter in de lucht en is uit voorzorg een arrestatieteam aanwezig", twittert de politie.

De politie zou de melding rond 9.30 uur hebben ontvangen. Volgens de politie is de situatie op de school "onder controle" en is er geen dreiging voor leerlingen en personeel. De politie is nu bezig met onderzoek. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk.

Het Koning Willem I College is een mbo-instelling in Noordoost-Brabant. De school biedt daarnaast onder meer educatie- en inburgeringstrajecten en opleidingen voor het bedrijfsleven aan.

