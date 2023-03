Weekweerbericht: Sneeuw maakt plaats voor harde wind en wisselvallig weer

Maandagochtend kan het regenen, maar de harde wind brengt opmerkelijk zachte lucht met zich mee. De temperatuur kan dan oplopen tot ruim 15 graden. Boven land is de wind vrij krachtig en in het noorden en noordwesten kunnen windstoten van wel 85 km/ uur voorkomen. In open gebieden en aan zee staat een harde wind.

Dinsdag draait de wind en daalt de temperatuur. Het wordt overdag zo'n 5 tot 7 graden. Het blijft wel hard waaien, vooral in de noordelijke helft van het land. Op de Wadden kan het zelfs even gaan stormen met windvlagen van 90 tot 100 km/ uur. In het zuiden zijn de windstoten minder heftig en later in de middag neemt de wind geleidelijk af. In de middag en avond kan er een enkele bui vallen, mogelijk met natte sneeuw of hagel.