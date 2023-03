Nog drie klimaatactivisten en één boerendemonstrant vast in Den Haag

Van de circa zevenhonderd mensen die zaterdag werden aangehouden bij twee grote demonstraties in Den Haag zitten er zondag nog vier vast. Een van hen is de chauffeur van een shovel die bij de boerendemonstratie in het Zuiderpark door een afzetting van de politie brak.

Hij wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, meldt een politiewoordvoerder.

De shovelchauffeur werd zaterdag aangehouden voor vernieling en verzet tegen zijn aanhouding. De shovel is in beslag genomen. Bij de arrestatie van de shovelbestuurder raakten twee agenten lichtgewond. De schade die de shovelchauffeur heeft aangericht, moet hij zelf betalen, zei burgemeester Jan van Zanen van Den Haag eerder al.

Bij de boerendemonstratie werd ook iemand aangehouden voor belediging. Deze persoon zit zondag ook nog vast.

Van de aangehouden deelnemers aan de actie van Extinction Rebellion (XR) op de A12 in de Hofstad zit ook nog een persoon vast wegens belediging, en een ander wegens belemmering en het plegen van verzet. Wat er met deze drie aangehouden mensen gaat gebeuren, of ze snel worden vrijgelaten of langer vast blijven zitten, wordt nog bekeken. Dit meldt de politiewoordvoerder.

Extinction Rebellion kijkt deels tevreden terug op de klimaatdemonstratie zaterdag, waarbij de A12 in Den Haag werd bezet. Tegelijkertijd zien de activisten wel wat zaken die in hun ogen niet goed zijn gegaan, zegt een woordvoerder zondag.

Volgens de woordvoerder is zaterdag met de demonstratie geschiedenis geschreven. Zo'n drieduizend mensen blokkeerden de A12, zegt ze, en nog eens zo'n tweeduizend mensen waren aanwezig buiten de blokkade. "We hebben echt een vuist tegen fossiele subsidies gemaakt", vindt ze.

Maar wel ging er een en ander niet goed, oordeelt de activiste, die zelf ook deelnam aan de blokkade. Zo was er volgens haar sprake van politiegeweld, was de inzet van een waterkanon in haar ogen niet proportioneel en werden mensen die niet op de A12 stonden toch ook natgespoten.

De zogenoemde driehoek van burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie heeft de plicht zo laag mogelijke middelen in te zetten, zegt ze. "En dat was in dit geval geweest: iedereen arresteren en aanhouden, niet het waterkanon inzetten tegen vreedzame demonstranten", vindt Extinction Rebellion.

Bij de demonstratie werden zo'n 700 activisten aangehouden. Veel van hen hadden door het waterkanon natte kleren. De politie meldde eerder dat de actievoerders na aankomst op het politiebureau droge kleding hebben gekregen, maar de woordvoerder van de klimaatbeweging spreekt dat tegen.