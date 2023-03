Weerbericht: In de ochtend kans op een bui, daarna droog en af en toe zon

In de ochtend trekt een regengebied over ons land. In het noordoosten kan natte sneeuw vallen en mogelijk ook regen die valt op een bevroren ondergrond. Daardoor kan het op sommige plekken glad worden.

Na het middaguur wordt het droog. In het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is een stuk zachter dan voorgaande dagen. De temperaturen liggen tussen 7 en 11 graden. Hierbij waait een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit het zuidwesten.

Zondagavond neemt de bewolking vanuit het westen toe, maar het blijft droog. 's Nachts koelt het af naar 6 tot 9 graden.

