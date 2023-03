Gewonde bij explosie gebouw in Fries Oosterwolde, woningblok ontruimd

De brandweer heeft een gebouw aan de Gijenham in het Friese dorp Oosterwolde ontruimd na een explosie. Voor zover bekend is een persoon gewond geraakt.

Veel hulpdiensten zijn ter plaatse. De gewonde heeft brandwonden opgelopen en is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. Ongeveer twintig bewoners van het complex moesten worden geëvacueerd. Zij zijn overgebracht naar het gemeentehuis.

Het gaat om een woningblok in een woonwijk. Door de explosie zijn er scheuren ontstaan in de muren. Volgens de Veiligheidsregio Friesland is een deel van de zijmuur van het pand ernstig beschadigd.

Er wordt nog bekeken waar de bewoners de nacht zullen doorbrengen. In een van de woningen is nog een kat aanwezig en er zijn nog enkele andere huisdieren in de flats. Daarom is de dierenambulance ter plekke.

De woning is aangemerkt als plaats delict omdat onderzocht moet worden wat er is gebeurd. De bewoners van de woning worden gehoord. De oorzaak van de vermoedelijke gasexplosie is niet duidelijk. De explosie was te horen in de omgeving.