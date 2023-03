Zevenhonderd arrestaties bij klimaatblokkade A12 in Den Haag

Bij de klimaatactie van Extinction Rebellion (XR) in Den Haag heeft de politie 700 arrestaties verricht. Ondanks een verbod door de gemeente Den Haag wisten de klimaatactivisten zaterdag toch de A12/Utrechtsebaan te blokkeren. Tegelijkertijd was een stuk verderop in het Zuiderpark een boerenprotest tegen het stikstofbeleid. Dat protest verliep rustiger en daarbij zijn twee personen aangehouden.

Naast de honderden arrestaties zijn ook vier demonstranten onwel geworden tijdens de klimaatactie. Zij werden door de ambulancedienst geholpen. In een tent die door de brandweer en hulpverleningsorganisatie GHOR Haaglanden was opgezet, zijn veertien demonstranten langskomen voor medische controle en verzorging.

Actievoerders blokkeerden A12 ondanks verbod

De gemeente had de klimaatactivisten verboden om de belangrijke verkeersader te blokkeren, maar kon zaterdagmiddag niet voorkomen dat een paar duizend activisten de Utrechtsebaan op gingen en bij de ingang van de tunnelbak gingen zitten.

Er stonden twee van Duitsland geleende waterwerpers gereed bij de demonstratie, maar die werden overdag niet ingezet. De politie had de klimaatactivisten opgeroepen "voor het donker" te vertrekken. Een aantal actievoerders gaf gehoor aan de oproep van de politie om weg te gaan, maar een groot deel van de demonstranten besloot in drie groepen te blijven zitten, zag NU.nl-verslaggever Jeroen Kraan ter plekke. Een paar mensen klommen in bomen en lantaarnpalen.

Actievoerders van XR gaan zitten om zich te laten arresteren. Foto: NU.nl/Jeroen Kraan

Waterwerpers ingezet

Om 17.10 uur werd de waterwerper (op nevelstand) ingezet tegen de duizenden actievoerders die nog op de A12/ Utrechtsebaan aanwezig waren. Van tevoren had de politie actief kwetsbare personen, zoals minderjarigen en mindervaliden, aangesproken om weg te gaan.

De demonstranten werden aanvankelijk niet met een harde straal bespoten, maar wel flink natgemaakt. "We doen dat om actievoerders op een vreedzame manier te ontmoedigen om daar te blijven", aldus een woordvoerder van de politie. Om onderkoeling te voorkomen had de brandweer op de Zuid Hollandlaan een tent neergezet voor droge kleding en een medische check.

Bij het natspuiten klonk gejuich van de activisten en sommigen zochten de waterstraal zelfs bewust op. Ook hadden veel demonstranten die op de weg zaten poncho's bij zich. Eerder probeerden de demonstranten het waterkanon juist te blokkeren. In een speech riep een actievoerder op om bij de inzet van het waterkanon te gaan liggen en het hoofd te beschermen.

Een half uur later, rond 17.40 uur, werd er een derde waterwerper ingezet en werden de demonstranten met een hardere straal bespoten. Volgens de politie gingen een aantal actievoerders voor de waterwerper liggen en probeerden ze zich daaraan vast te ketenen. Dit heeft de politie weten te voorkomen.

Iets voor 19.00 uur begon de politie met het arresteren van de overgebleven klimaatactivisten. Zij werden in bussen gezet. Volgens de politie kregen de actievoerders na aankomst op het politiebureau droge kleren. Een woordvoerder van XR spreekt dat tegen. De actiegroep zegt dat veel mensen in natte kleding buiten kwamen te staan.

0:42 Afspelen knop Actievoerders Extinction Rebellion blokkeren waterkanon

Overdag gemoedelijke sfeer

Er waren duizenden activisten van XR aanwezig bij de klimaatactie. Zij protesteerden tegen subsidie aan fossiele projecten. Volgens XR geeft Nederland daar ieder jaar zo'n 17,5 miljard euro aan uit en staat dit effectief beleid tegen klimaatverandering in de weg. De sfeer was overdag gemoedelijk, meldde NU.nl-verslaggever Jeroen Kraan. "Het is gezellig en er wordt druk gespeecht."

De A12/Utrechtsebaan ging 's middags alweer deels open. Alleen het laatste stuk, ter hoogte van het Malieveld, bleef dicht vanwege de sitdown-actie van de XR-activisten.

Boeren voeren actie om maatschappelijke problemen

Het was zaterdag een drukke demonstratiedag in Den Haag, want ook de boeren demonstreerden in het Zuiderpark. Zij kwamen daar samen voor het protest van Farmers Defence Force (FDF) en Samen voor Nederland.

Met de actie wilden de demonstranten boerenstandpunten naar voren brengen over het stikstofbeleid en de gedwongen uitkoop van boeren. Ook demonstreerden ze om andere maatschappelijke problemen, zei FDF eerder, zoals het toeslagenschandaal en de gascrisis in Groningen.

Duizenden mensen kwamen bijeen in het park. Veel van hen hadden omgekeerde Nederlandse vlaggen bij zich, rode boerenzakdoeken en hartjesballonnen. Op het veld stonden twee tractoren bij het podium.

Meer trekkers mochten van de gemeente de stad niet in. De organisatie riep de demonstranten bij vertrek op om hun afval weer mee te nemen. Het veld willen ze schoon achterlaten.

Shovelchauffeur opgepakt

Rond 11.30 uur kwam er een stoet met een shovel en veertien trucks het park ingereden. Deze voertuigen stonden opgesteld langs het veld waar de demonstranten staan. De chauffeur van de shovel is opgepakt, omdat hij door een afzetting van de politie brak. De chauffeur verzette zich bij zijn aanhouding. Daarbij raakten twee agenten lichtgewond.

De politie liet weten dat vrachtwagens zonder vergunning op het Zuiderpark een bekeuring krijgen. Agenten liepen langs de vrachtwagens en deelden boetes uit.