Klimaatactivisten weten ondanks verbod toch A12 bij Den Haag te blokkeren

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion (XR) heeft ondanks een door de gemeente Den Haag opgelegd verbod de A12 weten te bereiken. De gemeente had de klimaatactivisten verboden om de belangrijke verkeersader te blokkeren, maar kon zaterdagmiddag niet voorkomen dat een paar duizend activisten de Utrechtsebaan opgingen en bij de ingang van de tunnelbak gingen zitten.

De weg is in beide richtingen afgesloten, meldt de politie. De burgemeester heeft kort na 12.00 uur toestemming gegeven om het waterkanon in te zetten.