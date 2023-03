Dodelijke slachtoffers ongeval A59 bij Sprang-Capelle kwamen uit één gezin

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De vier dodelijke slachtoffers van het ongeval van vrijdagavond op de A59 bij het Brabantse Sprang-Capelle kwamen uit één gezin, maakt de politie zaterdagochtend bekend.

Het ongeval gebeurde rond 21.15 uur. Er waren vier auto's en één vrachtwagen bij betrokken. De auto waarin de slachtoffers zaten vloog daarbij in brand.

Een van de andere automobilisten raakte lichtgewond. In het ziekenhuis bleek de man te hebben gedronken en drugs te hebben gebruikt. Een politiewoordvoerder laat weten dat de 33-jarige man uit Zevenbergschen Hoek als verdachte wordt gezien, maar dat onderzoek nog moet uitwijzen of zijn middelengebruik het ongeluk heeft veroorzaakt. De man is nog niet aangehouden.