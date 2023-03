Duizenden boeren bij protest, tientallen probeerden met trekker te komen

In het Zuiderpark in Den Haag zijn inmiddels zo'n tienduizend boeren bijeengekomen om te protesteren tegen de stikstofregels. Het is verboden om met trekkers naar de demonstratie te komen, maar tientallen boeren hadden daar geen boodschap aan.

De Haagse politie zag zaterdagochtend dat boeren vanaf meerdere locaties in het land met hun trekkers op pad waren gegaan. Een woordvoerder kon niet zeggen waar die boeren precies werden gezien. Wel is bekend dat op de N11 bij Alphen aan den Rijn tientallen trekkers van de weg zijn gehaald.

De trekkers leverden vooralsnog geen problemen op voor het andere wegverkeer, zei de ANWB.

Inmiddels is het Zuiderpark volgelopen met duizenden boeren. Zij demonstreren, onder leiding van Farmers Defence Force (FDF), tegen onder meer de plannen om de uitstoot van stikstof te beperken. Daarbij ligt ook de gedwongen uitkoop van boeren in de buurt van natuurgebieden op tafel.

FDF wilde dat de boeren met trekkers naar de stad mochten komen. De gemeente riep dat een halt toe omdat eerdere demonstraties met de zware landbouwvoertuigen veel overlast veroorzaakten.

De stad vreesde voor verstoring van de openbare orde. Daarom werd zaterdagochtend een noodbevel uitgevaardigd. Boeren die met hun trekkers willen demonstreren kunnen daardoor worden teruggestuurd of naar een andere plek worden geleid.