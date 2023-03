Weerbericht: Code geel in het hele land vanwege gladheid

Delen via E-mail

Het KNMI heeft voor het hele land code geel uitgegeven wegens gladheid. De waarschuwing blijft tot zeker zaterdagochtend 10.00 uur van kracht.

De weercode is afgegeven wegens sneeuwresten, sneeuwval en bevriezing van natte weggedeelten. In de loop van de ochtend stijgt de temperatuur en verdwijnt de gladheid.

De zon komt zaterdag regelmatig tevoorschijn, maar in het noorden en oosten kan in de middag lokaal een bui vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Het wordt 5 tot 8 graden.