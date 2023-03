Vier doden bij groot verkeersongeval op A59 bij Sprang-Capelle

Bij een ernstig verkeersongeval zijn vrijdagavond vier mensen om het leven gekomen, meldt de politie. Het ongeluk met drie auto's en een vrachtwagen vond plaats op de A59 bij Sprang-Capelle in Noord-Brabant.

De slachtoffers zaten alle vier bij elkaar in de auto. Een persoon raakte lichtgewond.

Een van de auto's is in brand gevlogen. De brandweer, politie en meerdere ambulances zijn ter plaatse. Een woordvoerder van de politie spreekt van een "heftig ongeluk".

De plaats van het ongeval is tot plaats delict bestempeld en wordt onderzocht. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd.

De A59 is dicht tussen Waalwijk en afrit Dussen. Dat duurt volgens de politie in ieder geval tot zaterdagochtend. Verkeer kan omrijden via Tilburg over de A2 en de A65.

Er moet onderzoek plaatsvinden en de weg ligt bezaaid met wrakstukken. Zo is de laadklep van een vrachtwagen is enkele honderden meters van het ongeluk vandaan in de berm beland.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.