Ontsnapte tbs'er Sherwin W. door Spanje overgeleverd aan Nederland

De ontsnapte tbs'er Sherwin W., die twee weken geleden in Spanje werd opgepakt, is overgeleverd aan Nederland. Hij kwam vrijdagmiddag aan op Schiphol en wordt overgedragen aan Dienst Justitiële Inrichtingen, meldt het Openbaar Ministerie.

De 27 jarige W. ontsnapte in juni vorig jaar samen met Luciano D. uit de Pompekliniek in Nijmegen. Zij kregen daarbij hulp van buitenaf. D. werd na een klopjacht van negen dagen in Den Haag aangehouden, maar W. was lange tijd spoorloos.