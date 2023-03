Twee personen zaten tijdens sneeuwbui bijna uur vast in zweefmolen Amsterdam

Twee personen hebben vrijdagmiddag op tientallen meters hoogte vastgezeten in een zweefmolen in het Westerpark in Amsterdam. Het waren mogelijk minderjarigen. Ze moesten ondertussen een flinke sneeuwbui trotseren.

Ondanks het winterse weer maakten twee bezoekers toch een ritje in de zweefmolen. Dat kwam ze duur te staan.

De attractie kwam rond 16.40 uur plotseling tot stilstand. Terwijl ze vastzaten, sneeuwde het flink in Amsterdam.

Het tweetal zat volgens de brandweer bijna een uur vast in de attractie. Monteurs hebben de pechvogels op een veilige manier naar beneden gehaald en bevrijd.

De kermis had ook een speciaal reddingsteam gewaarschuwd. Dat hoefde niet meer ter plaatse te komen.